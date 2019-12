L'Eurocambra aixeca la prohibició d'accés a Puigdemont i Comín

El Parlament Europeu (PE) ha aixecat aquest dijous la prohibició d'accés a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a l'exconseller Toni Comín, han informat a Efe fonts d'aquesta institució.

A partir de l'aixecament d'aquest veto, tots dos podran entrar a la seu de l'Eurocambra, segons altres fonts.

El passat 15 d'octubre, Puigdemont va perdre el seu accés a la seu de Parlament Europeu, al qual podia acudir com a convidat d'un eurodiputat, com a conseqüència de l'ordre de detenció activada un dia abans per la Justícia espanyola.