L'Institut Elcano reuneix Zapatero, González i Aznar

Els expresidents del Govern Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero van coincidir, ahir, en la reunió del patronat del Reial Institut Elcano, presidit per Emilio Lamo de Espinosa (esquerra), del qual en són membres. A la trobada, celebrada a l'Institut, van assistir-hi altres patrons com el ministre de Cultura i Esport i els exministres Marcelino Oreja, Javier Solana, Eduardo Serra, María Dolores de Cospedal i Jordi Sevilla, entre altres representants d'empreses i institucions, informa l'Institut. En la reunió es va aprovar el pla d'actuació per al 2020, que inclou la participació del Reial Institut Elcano en el cinquè centenari de la primera circumnavegació del món (1519-1522).