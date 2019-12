Un nova topada entre PSOE i ERC afegeix més incertesa a l'acord d'investidura

El PSOE i ERC van protagonitzar, ahir, un episodi de tensió dins de la seqüència de les seves negociacions per facilitar la investidura de Pedro Sánchez i malgrat que les posicions s'han anat aproximant a la recerca de l'acord. La tensió es va visualitzat clarament amb la marxa inesperada de la portaveu parlamentària socialista, Adriana Lastra, de la ronda de reunions iniciada amb els partits que han aconseguit escó al Congrés. A l'última programada per a ahir, amb Terol Existeix, no hi va acudir per haver de marxar al Palau de la Moncloa arran d'una trucada del president en funcions i candidat a una investidura que depèn en gran mesura de l'acord del PSOE amb ERC, que no és tal encara, segons destaquen fonts coneixedores de la negociació.

Aquestes fonts situen en el format i en el marc jurídic que tindrà la taula entre els governs espanyol i català la clau per desencallar aquesta negociació. ERC vol crear un «instrument» que permeti abordar la resolució del «conflicte polític» de Catalunya més enllà de les eines que proporciona el vigent Estatut. Una taula que ajunti el Govern central amb la Generalitat és la proposta de la formació catalana. El PSOE està d'acord a crear aquesta taula, sostenen les fonts consultades, però abans de plasmar-la en el text d'un acord vol assegurar-se que no se surt del marc jurídic i legislatiu. Els equips negociadors dels dos partits han pactat que durant la present setmana tindran converses, no reunions, molt discretes després de tres trobades públiques, dues a Madrid i una a Barcelona. Com expliquen les fonts, les dues parts s'estan intercanviant documentació. Del que es tracta ara mateix és de dilucidar l'encaix jurídic, el format i el calendari d'aquesta futura taula entre governs. Aquesta és ara la clau per obrir la porta de la investidura de Sánchez.

L'altre pilar sobre el qual s'han donat suport a les converses el constitueixen els drets socials, que PSOE i ERC volen revitalitzar després de dues legislatures sense poder escometre tasques com la reversió de l'anomenada «llei mordassa» o de qüestions «lesives» de l'actual reforma laboral. Aquí no hi ha a penes diferències ni problemes, de manera que la distància que queda per estrènyer es localitza en el «futur de Catalunya» i en com abordar-lo. Depèn de la taula entre governs, en les seves característiques i en les garanties que tingui perquè els acords que s'assoleixin en ella es puguin articular.

Si aquest factor es resolgués aquesta setmana, la data de la investidura podria ser imminent, reconeixen les fonts. No obstant això, mentre el PSOE posa l'accent en el ritme de la negociació, ERC no. Potser per això, el responsable d'Organització dels socialistes, José Luis Ábalos, va afirmar ahirque la formació independentista ha donat a entendre la seva renúncia a la via unilateral per aconseguir la independència de Catalunya. D'aquesta manera, el terreny per a l'acord final estaria aclarit. També vaa subratllar l'interès del PSOE a «tancar l'any amb un govern».

Les dues afirmacions van provocar una resposta imprevista de la portaveu d'ERC i integrant de l'equip negociador, Marta Vilalta, que va acusar els socialistes d'allunyar el pacte en «pressionar» el seu partit. Va negar que s'estigui redactant ja l'acord perquè ara el que s'està fent és parlar i intercanviar posicions, per aquest motiu hagi exigit «discreció» als interlocutors socialistes. Fonts d'ERC van confirmar que les negociacions no estan trencades, però insisteixen que per a ells la data del 30 de desembre «no és una obligació».