El TJUE reconeix la immunitat de Junqueras com a Eurodiputat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictat aquest dijous que l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, hauria hagut de ser reconegut eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu del passat mes de maig i gaudir "des d'aquell mateix moment" d'immunitat.



La sentència respon a les qüestions prejudicials que va plantejar el Tribunal Suprem a petició dels advocats de Junqueras, que van demanar que es fes aquesta consulta en un recurs de súplica contra la decisió de l'alt tribunal de no donar-li permís per anar a acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central i així accedir a la condició plena d'eurodiputat.



La sentència que ha dictat la Gran Sala del Tribunal, formada de quinze jutges que no emeten vots particulars, entre ells l'espanyola Rosario Silva de Lapuerta, ha estat llegida pel president de l'alt tribunal europeu, el belga Koen Lenaerts.





#ECJ: a person elected to the #EP acquires the status of MEP at the time of the official declaration of the results and enjoys, form that time, the immunities attached to that status + EMBEDED PRESS RELEASE #Junqueras @junqueras

https://t.co/BXuldkaxWx pic.twitter.com/8cwK3yQP44