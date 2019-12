Un detingut per violar la seva filla de 15 anys: «Volia ser el primer»

La Policia Nacional de Benidorm ha detingut aquesta setmana a Calp a un fugitiu alemany de 55 anys que estava reclamat per les autoritats del seu país com a presumpte autor d'una agressió sexual a la seva filla quan tenia 15 anys, a la qual va dir després de la violació que ell volia «ser el primer».

Els fets pels quals estava reclamat el fugitiu arrestat per agents de la Brigada de Policia Judicial de Benidorm van passar l'any 2001 en una ciutat alemanya propera a Essen. La filla de l'ara detingut acabava de complir els 15 anys i el pare d'ella la va agredir sexualment en una habitació de el domicili familiar.

Segons els fets recollits en la reclamació judicial de les autoritats d'Alemanya, el pare li va dir que es tragués la roba i la va agredir sexualment al llit de l'habitació de la menor. Una vegada consumada la relació sexual amb la seva pròpia filla es marxo de l'habitació i abans de sortir va dir: «Jo volia ser el primer».

L'ara detingut a Calp s'enfronta a una possible condemna de cinc anys de presó a Alemanya. Després del seu arrest la Policia el va traslladar a Madrid per ser posats a disposició de jutjat central d'instrucció en funcions de guàrdia de l'Audiència Nacional, on es tramitarà el procés d'extradició del capturat a Alemanya.

La Brigada de Policia Judicial de Benidorm va activar la recerca d'aquest fugitiu després de rebre una informació advertint de la possible presència a la costa alacantina d'un pròfug de la Justícia alemanya que portava fugit des de finals de novembre.