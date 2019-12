Donald Trump aprofita l'«impeachment» per mobilitzar el seu electorat

La Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar ahir en una sessió històrica obrir un impeachment al Senat contra el president, Donald Trump, per obstrucció i abús de poder per pressionar suposadament el govern d'Ucraïna per perjudicar rivals polítics.

Amb 230 vots demòcrates a favor, 197 en contra (195 republicans i dos demòcrates) i una única abstenció, la de la congressista demòcrata Tulsi Gabbard, els càrrecs que es van presentar en contra del president per abús de poder van tirar endavant. Els demòcrates que van votar «no» van ser Collin Peterson i Jeff Van Drew. Aquest últim, que ja havia mostrat la seva oposició al procés de destitució, s'estaria plantejant abandonar els demòcrates per ingressar al Partit Republicà.

Després d'una segona votació, la Cambra de Representants, presidida per la demòcrata Nancy Pelosi, va aprovar els càrrecs d'obstrucció al Congrés (que ja havia aprovat prèviament la Comissió Judicial) amb 229 vots a favor i 198 en contra. La cambra necessitava un mínim de 216 vots per portar al Senat el judici polític contra Trump.

El president nordamericà va reaccionar a l'aprovació de l'impeachment contra la seva persona titllant-lo de «assatjament presidencial» i atacant els demòctrates, impulsors del judici polític. En aquest sentit, el president nord-americà vol aprofitar el que considera un atac personal per mobilitzar els seus votants de cares a la reeleció de l'any vinent.

El president de Rússia, Vladímir Putin, va titllar d'«invenció» dels demòcrates les acusacions contra Trump, i va considerar «poc probable» que el procés polític contra el seu homòleg nord-americà tiri endavant.



Els altres dos «impeachments»

Donald Trump serà el tercer president de la història dels Estats Units en sotmetre's a un impeachment. Bill Clinton va ser processat el 1998 per l'afer amb Monica Lewinsky però la moció no va prosperar. L'altre president va ser Anderw johnson el 1868 per destituir el seu Ministre de Guerra. El seu impeachment tampoc va prosperar.