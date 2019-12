Puigdemont i Comín ja tenen l'acreditació d'eurodiputats

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ja tenen l'acreditació com a eurodiputats. Tots dos han entrat al Parlament europeu cap a tres quarts de dotze del migdia i, pocs minuts després, n'han sortit amb una acreditació provisional que, segons han explicat, els permetrà assistir al proper ple de l'eurocambra com a membres.



"El fet que tinguem això potser és una derrota per a alguns, però gran victòria per a Europa", ha assegurat Puigdemont des de les portes del Parlament europeu. L'expresident ha dit que si no han pogut tenir abans l'acreditació ha estat per una decisió "il·legal i abusiva" de l'anterior president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i que han hagut de "lluitar contra una poderosa màquina".





#TJUE : Se anula el auto del Presidente del Tribunal General que desestimó la demanda de medidas provisionales de Carles #Puigdemont y Antoni #Comín y se devuelve el asunto al Tribunal General para un nuevo examen pic.twitter.com/qUS8dCvVER — EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 20, 2019