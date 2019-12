El parlament britànic dona llum verda a l'acord de Johnson per al Brexit

El parlament britànic ha aprovat aquest divendres l'acord del primer ministre, Boris Johnson, per al Brexit. La nova majoria conservadora sortida de les eleccions del 12 de desembre ha permès donar llum verda amb facilitat a l'acord al qual Johnson va arribar amb Brussel·les l'octubre.

La llei per al Brexit ha estat aprovada amb 358 vots a favor i 234 en contra, cosa que autoritza la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el 31 de gener. L'àmplia majoria de Johnson l'ha permès, a més, endurir el seu full de ruta per al Brexit i prohibir que el període de transició vagi més enllà del 31 de desembre del 2020.

Un cop aprovat per la Cambra dels Comuns, el text entrarà en fase de comissió i després haurà de passar per la Cambra dels Lords abans de la seva entrada en vigor.

La notícia ha estat ben acollida per Brussel·les, que també ha fet notar la preocupació per la limitació del període de transició. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha assegurat que l'aprovació de l'acord per al Brexit és un "pas important", però ha remarcat que la "igualtat de condicions" és una "obligació" per negociar la relació futura.