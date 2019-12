La Cambra dels Comuns del Regne Unit aprova per ampli marge la llei del Brexit del Brexit

La Cambra dels Comuns del Regne Unit va aprovar, ahir, per un ampli marge, la llei que conté les bases per a la sortida del país de la Unió Europea, cosa que facilitarà que el primer ministre, Boris Johnson, pugui complir la seva promesa de culminar el Brexit en la data fixada, el 31 de gener del 2020. La mesura va prosperar amb 358 vots a favor i 234 en contra, gràcies a la majoria absoluta de la qual gaudeix el Partit Conservador després dels resultats de les eleccions del 12 de desembre, que van confirmar una victòria aplastant del partit tory. La llei del Brexit prohibeix expressament la sol·licitud d'una nova pròrroga del Brexit a la Unió Europea.



«Trencar el bloqueig»

«Ens ajuntem com un nou Parlament per trencar el bloqueig i aconseguir per fi el Brexit», va proclamat Johnson abans de la votació, que va anar precedida d'un debat en el decurs del qual el líder laborista, Jeremy Corbyn, va avançar que el seu partit s'inclinaria de nou pel «no» a l'acord.

El Parlament interromprà la seva activitat amb motiu de les festes de Nadal i tornarà el 7 de gener. Serà llavors quan es completi el procés de tramitació que donarà peu a la ratificació definitiva de l'acord.

«No veiem el resultat electoral com la victòria d'un bàndol sobre un altre. Ha arribat el moment de passar pàgina i de desfer-nos de les velles etiquetes d'euroescèptics i defensors de la permanència», va declarar el primer ministre.