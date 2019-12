La ultradreta flirteja amb la sortida d'Espanya de la Unió Europea: arriba l'«#Spexit»

«Puta Europa». Més eloqüent, impossible: el tuit que penjava, ahir, el periodista, opinador i escriptor madrileny Alfonso Ussía resumeix a la perfecció el sentiment que impera en una part de la dreta i –sobretot– la ultradeta espanyoles cap al Vell Continent des d'abans-d'ahir, quan es va fer pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en tant que eurodiputat electe. Federico Jiménez Losantos, escrivia, dijous, un dels seus comentaris liberals que periòdicament publica a El Mundo: «Hi ha una continuïtat feridora en el despreci de la UE cap a les institucions espanyoles (...) Els 'eurocomplejines' competeixen en submissió davant d'una justícia que és pur tecnicisme apedaçador, serv del prejudici i l'arbitrarietat. Davant de la tamborinada separatista, Europa és un problema; Espanya, la solució». L'etiqueta #Spaxit, que dijous va començar com a #Spexit, acrònims inspirats en el Brexit britànic i que fan servir els euroescèptics espanyols per proposar la sortida d'Espanya de la UE, era tendència ( trending topic) a Twitter. Veus mediàtiques com les d'Ussía i Losantos els secunden, amb la idea que Europa, fins ara aliada contra l'independentisme, s'ha convertit en un enemic. «El TJUE fa un pas endavant en la pretensió de les institucions comunitàries de «sotmetre la sobirania dels Estats», sosté el responsable de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, que recorda que el partit «confirma» la seva proposta que «Europa torni a ser una comunitat de nacions lliures que cooperen voluntàriament». «[Vox] confirma que la defensa d'Espanya competeix als espanyols i és il·lusòria la tesi dels 'eurocomplaents': que la UE ens ajudarà. A Europa, sempre, per Espanya. Europa sí, però no aquesta unió antinacional».

Si a Catalunya va néixer el #Catexit promogut per ciutadans frustrats per la no intervenció de la Unió en el conflicte català, ara, a Espanya, i amb Vox a la rereguarda –la reacció del PP a la sentència ha estat molt més ponderada–, veu la llum amb certa força l'#Spexit. Diuen els defensors d'aquestes tesis que la culpa és d'Europa, el blancs de tots els mals, que també va ser criticada per Carles Puigdemont: «És evident que la UE no ha donat suport a la causa catalana. El que critico, la meva decepció, no és amb relació a la independència, sinó que callin amb relació als drets fonamentals».