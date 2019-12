Urkullu, partidari de «consensos» que facilitin «la governabilitat»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cridava, ahir, des de Vitòria, a abandonar les polítiques de «crispació» i a aconseguir els consensos necessaris per «facilitar la governabilitat» a Espanya. En referència a l'actualització de l'Estatut d'Autonomia basc, assenyalava que una reforma d'aquest calat ha de tenir «viabilitat institucional i jurídica», i que ha d'esdevenir una eina útil per «reestructurar la relació pactada» d'Euskadi amb l'Estat. Urkullu, que presidia la tradicional recepció de Nadal del Govern autonòmic a la societat basca, va pronunciar un discurs en què va analitzar la situació política, social i econòmica d'Euskadi i Espanya i en què també va fer referència a la sostenibilitat i al medi ambient.

El lehendakari va reiterar el compromís amb una política que afavoreixi «un context de certitud i estabilitat», tant a Euskadi com en Espanya i a Europa. Per aquest motiu, es va desmarcar de posicions que «empenyen a un entorn de confrontació, crispació i ingovernabilitat». A més, i en la mateixa línia que va mantenir dijous en referir-se a la sentència de la Justícia europea que avala la immunitat parlamentària del dirigent català Oriol Junqueras, el lehendakari va expressar rebuig al «recurs fàcil de judicialitzar els conflictes polítics». «El compromís polític suposa contribuir a aconseguir els consensos necessaris que permetin facilitar la governabilitat i pactar les polítiques de futur. La funció de la política és resoldre problemes, no crear-los», va asseverar.



«A bon port»

Sobre els treballs que desenvolupa el Parlament basc per a la reforma de l'Estatut basc, aprovat el 1979 i que és l'únic de l'Estat que no s'ha actualitzat des de la seva entrada en vigor, Urkullu va expressar el desig que la labor que realitza sobre aquest assumpte la ponència d'autogovern del Parlament basc «arribi al bon port d'un acord satisfactori».