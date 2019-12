defensa El president anuncia la creació de la Força Espacial nord-americana

? El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres la creació de la Força Espacial dintre de les Forces Armades del país, que se suma a l'Exèrcit de Terra, a la Marina, a la Força Aèria, als Marines i la Guàrdia Nacional.

«Avui marquem una fita històrica en inaugurar oficialment una nova branca de les nostres Forces armades. És un moment molt gran i important. Es diu Força Espacial», va comunicar durant la cerimònia de la signatura del pressupost de Defensa.

Així mateix, va anunciar que aquesta Força Espacial estarà liderada pel general de la Força Aèria John Raymond i que, el 2020, comptarà amb un pressupost de 40 milions de dòlars i una plantilla de 200 persones.

Trump va ordenar la creació de la Força Espacial el setembre del 2018. «Per defensar els Estats Units no n'hi ha prou de tenir presència a l'espai, hem de tenir el domini de l'espai», va argumentar Trump.

Els comptes també permetran un increment de sou superior a el 3% per als militars nord-americans i 12 setmanes pagades de baixa per paternitat per a tots els treballadors federals.