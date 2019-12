Una jove dels EUA s'enfronta a cadena perpètua per matar l'home que abusava d'ella

Chrystul Kizer s'enfronta a la pena de cadena perpètua als EUA per haver assassinat de Randy Volar, el seu presumpte traficant sexual, a qui va conèixer quan tenia 16 anys d'edat i ell li duplicava l'edat. Volar, de raça blanca, va abusar sexualment de Chrystul, una jove negra, en repetides ocasions, però no era l'única agredida. Al febrer de 2018 va ser detingut per la policia, entre altres càrrecs, per agressió sexual a menors, però va ser posat en llibertat sense fiança. Volar va romandre en llibertat durant tres mesos, fins i tot després que la policia trobés proves que estava abusant d'una dotzena de nenes negres menors d'edat. Es van trobar vídeos de pornografia infantil a casa seva, però va seguir lliure fins que Chrystul va anar a casa seva i presumptament li va disparar al cap dues vegades. Tot seguit va calar foc al seu cos, segons va dir la policia.Dies després, va confessar.

El fiscal va acusar Chrystul de calar-li foc i d'homicidi premeditat en primer grau, un delicte que comporta una sentència de cadena perpètua obligatòria a Wisconsin. La noia argumenta que només volia robar-li el BMW. A més, es van trobar 800.000 dòlars en criptomoendes i l'home havia fet trasnferències de fins a 1,5 milions d'euros.