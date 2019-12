L'autor del crim de Fago renuncia als seus beneficis penitenciaris

Santiago Mainar, que complirà 12 anys a la presó el proper mes de gener per l'assassinat el 2007 de l'alcalde de Fago, Miguel Grima (PP), ha renunciat als seus beneficis penitenciaris. L'Audiència Provincial d'Osca el va condemnar a 20 anys per l'assassinat i a nou mesos per tinença d'armes el 2009. Un any després, el Suprem va ratificar la sentència i no va prosperar el recurs presentat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. En haver complert més de la meitat de la pena, la Junta de Tractament pot proposar permisos, però a Mainar no li interessen els beneficis penitenciaris. Fonts d'Institucions Penitenciàries van assenyalar que Santiago Mainar porta mesos sense causar problemes i s'ha adaptat plenament al sistema de la presó. La seva germana, Marisa Mainar, va confirma que no té interès en sortir fins que es compleixi la pena, quelcom que esproduirà el 2028.