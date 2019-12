Un cinquè premi deixa més de 10 milions d'euros a Palamós

El 23.059, un cinquè premi, s'ha venut íntegrament a l'administració número 1 de Palamós, que fa més de 40 anys que ho juga i que ha repartit 10.200.000 euros majoritàriament entre el bar el Bon cremat de Palamós i la Llibreria Dalmau de Calonge i Sant Antoni.



Sobre les 10.30 hores ha sortit el 23.059, un cinquè premi de què Lluís Espadaler, de l'administració de loteria número 1 de Palamós, ha repartit les 170 sèries, un total de 6.000 euros al dècim.

Es tracta d'un nombre "amb nom propi", ha assegurat Espadaler, que explica que la gent ho demana com "el del Dòlar", perquè és el nom del bar que era al carrer Cervantes que el repartia antigament, però que ara ja no existeix.

Aquesta administració ho té des de fa més de 40 anys i ho segueix jugant durant tot l'any.

El premi s'ha venut per dècims a la finestreta, però principalment s'ha repartit al Bar Bon Cremat de Palamós, que fa anys que ho juga i també des de fa uns quants anys el reparteix la Lliberia Dalmau de Calonge i Sant Antoni. "És gent que ha mantingut la fe", sosté el responsable de l'administració.

Lluís Espadaler, de 50 anys, porta des de fa 15 l'administració situada al carrer Dídac Garrell i Tauler, número 7 de Palamós que van obrir els seus pares fa més de 40 anys i avui estava tan content i felicitant a tots els seus coneguts premiats que no tenia temps ni d'obrir l'ampolla de cava.

Fa anys aquesta administració ja havia repartit un cinquè premi de la loteria de Nadal, "però no tota la sèrie, és que no hem tornat ni un", ha explicat Espadaler, que creu que no s'ha quedat per a ell cap dècim d'aquest número , que ven tot l'any ia alguns clients cada setmana, en total uns 100 dècims setmanals.



"Estava seguint el sorteig de la loteria a casa amb la família i quan he vist sortir el nombre he corregut cap a l'administració", ha apuntat el venedor de loteria que, visiblement nerviós i content, no ha deixat de felicitar clients que arribaven per celebrar que la sort els hagi somrigut.



Comprova aquí tots els números premiats



I