El sorteig de la Loteria de Nadal rega Catalunya amb milions d'euros

La Grossa d'enguany ha estat una de les més matineres de les últimes edicions i ha sortit a les 9.19 h. Els afortunats rebran 400.000 euros per cada dècim (menys impostos). L'administració de Salou, la número 1, és la que més dècims ha venut del primer premi a tot l'Estat, 90 sèries del 26.590. A Barcelona se n'han venut altres 5 sèries.

Un centre cultural aragonès de Reus s'emporta gran part de la Grossa

El president del centre aragonès El Cachirulo a Reus, José Allueva, ha explicat aquest dissabte que les participacions del primer premi de la grossa repartides per l'associació han arribat a moltes persones de Reus i de Salou, i davant l'entusiasme dels veïns i de la premsa ha precisat: "No he repartit res més que papers de color blau".

El centre va obtenir 80 sèries a l'administració de loteria de Salou que va vendre el 26590, que 'El Cachirulo' va distribuir majoritàriament entre veïns que van vendre alguna participació en pobles d'Aragó on estiuegen, ha explicat Allueva a la premsa.

Cadascuna de les participacions repartides suposa un premi de 100.000 euros, i al llarg del matí diversos veïns del barri afortunats en el sorteig s'han anat apropant a la seu per celebrar-ho.

A l'administració, al número 17 del carrer Ample de Reus, famílies, amics i coneguts han brindat i han obert algunes ampolles de cava mentre es felicitaven els uns als altres i corejaven: 'Cachirulo, Cachirulo!'.

Montgat i Sort reparteixen part del segon premi, el 10.989

El segon premi de la Grossa de Nadal 2019, el 10.989, ha tardat més a sortir, fins les 11.33 h i en fer-ho ha portat una pluja d'euros fins a Montgat i Sort. Aquest premi està dotat amb 1.250.000 euros per sèrie i se n'han venut dues a Montgat i dues a Sort (2,5 milions). La majoria dels bitllets s'han distribuït a Madrid, amb 104 sèries. També s'han col·locat 30 sèries a Fuente del Maestre (Badajoz) i 30 més a Sant Lorenzo del Escorial (Madrid).

El 00750, el tercer premi, toca a Ripoll i Barcelona

El número 0.0750 ha estat agraciat amb el tercer premi de la Grossa, dotat amb 500.000 euros a la sèrie. Ha sortit del bombo a les 11.11 h, en el cinquè fil ferro de la cinquena taula.

A Catalunya, la sort ha arribat principalment a Ripoll (33 sèries i un dècim) i també a Barcelona, Sort i Esparreguera.

Un veí de Mollerussa compra les 36 sèries del tercer premi de la Rifa que han caigut al municipi

Un veí de Mollerussa ha comprat les 36 sèries del tercer premi de la rifa de Nadal, el 00750, que han caigut al municipi. L'afortunat les va comprar a l'Estanc Saló, ubicat al carrer Jacint Verdaguer d'aquesta localitat. Les 36 sèries suposen un premi de 18 MEUR. De moment es desconeix la identitat de l'home però sí que se sap que té uns seixanta anys, és veí de la capital del Pla d'Urgell i client habitual d'aquest estanc, segons ha explicat el seu propietari Josep Saló. El premi ha agafat per sorpresa al mateix propietari, el qual s'ha assabentat de la notícia mentre estava collint bolets a Prades. "Estic molt content i desitjo que l'afortunat i la seva família ho gaudeixin", ha explicat.

El 41.710 i el 49.797, uns quarts força repartits amb premis per Catalunya

El 41.710, el primer dels dos quarts premis que s'ha cantat de la rifa de Nadal, ha repartit 17 sèries a Badalona i tres més a Barcelona, en dues administracions diferents. Està dotat amb 200.000 cada sèrie i suposa 1.000 euros per cada euro apostat. S'ha cantat a les 11.47 hores. La major part del premi s'ha venut des del municipi d'Utrera, a Sevilla, on s'han col·locat 130 sèries.

L'últim gran premi de tot el sorteig ha estat el quart del 49.797, que també ha estat repartit arreu de l'Estat. A Catalunya també n'hi ha caigut una part, concretament a Abrera.

Els cinquens premis

El 75.206, el primer dels cinquens premis que s'ha cantat de la rifa de Nadal, s'ha venut íntegrament a Sòria. Està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. S'ha cantat a les 9.49 hores.

El 06.293, el segon cinquè premi que s'ha cantat de la rifa de Nadal aquest diumenge, ha deixat alguns dècims en diversos municipis catalans, en concret 17. Se n'han venut 8 en dues administracions de Barcelona, 5 a Reus, 1 a Manlleu, 1 a Sant Boi de Llobregat, 1 a Girona i un altre a Puigcerdà (administració dels Ferrers, 2).

El 23.059 s'ha venut íntegrament a Palamós, on s'han distribuït les seves 170 sèries. Això suposa un premi total de 10,2 milions d'euros.

A Manresa, una part del 66.212, cantat a les 10.39 h, s'ha venut a l'administració del Carrefour a través de màquina. La major part del número, però ha anat a parar a Santa Coloma de Gramenet. També ha tocat en part a Sant Cugat, Cardedeu i Santa Susanna.

El 74.770 ha repartit alguns dècims a Catalunya: una sèrie s'ha venut a Castelldefels i sis dècims s'han distribuït des de l'Hospitalet de Llobregat. També hi ha tres dècims a Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Vila-seca.

El 54.527, un altre cinquè premi que s'ha cantat de la rifa de Nadal aquest diumenge, s'ha venut íntegrament a Segòvia.

El 69.823, ha esquivat el Principat. S'ha cantat a les 12.46 h i s'han distribuït 110 sèries a Bilbao i 35 a Coria del Río (Sevilla), entre d'altres municipis espanyols.

El 81.610, l'últim cinquè premi de la rifa, ha venut una sèrie a Sort. La resta s'ha repartit arreu de l'Estat. S'ha cantat a les 13.12 h.