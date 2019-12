El tercer premi, el 750, deixa 17 milions a Ripoll

L'administració de Loteria de la Plaça Alselm Clavé 9 de Ripoll ha repartit 17 milions d'euros del tercer premi.

El número afortunat ha estat el 750, que aquesta administració ven cada any. "Hi ha unes trenta persones que el juguen cada any", ha explicat un responsable de l'administració a RAC1. També ha afegit que va oferir aquest número a una entitat (que en volia fer participacions) i un hotel, però que el van rebutjar per ser "massa baix". D'aquesta manera, la totalitat de dècims premiats s'han venut per finestreta.

El número 750 ha resultat premiat amb el tercer premi de la Rifa Extraordinari de Loteria de Nadal, dotat amb 500.000 euros per sèrie, també ha venut dues sèries a Sort i una sèrie i un dècim a Barcelona. També s'han distribuït cinc dècims a Esparreguera, dos a Torelló, un a Arenys de Mar i un a Terrassa.

El número ha estat cantat a les 11.11 hores en el cinquè filferro de la cinquena taula.

