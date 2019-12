Trump subscriu el pressupost i evita un altre tancament de l'administració a última hora

El president dels Estats Units, Donald Trump, va signar diversos projectes pressupostaris per valor d'1,4 bilions de dòlars la nit de divendres, tan sols 90 minuts abans que expiressin els fons disponibles i comencés un nou tancament administratiu.

Aquesta setmana, demòcrates i republicans han pactat els pressupostos al Congrés, les dues cambres van aprovar a contrarellotge els projectes enmig dels debats per l' impeachment i per l'acord de lliure comerç T-MEC.

Segons publicava The Washington Post, Trump havia amenaçat de vetar els pressupostos forçant el que hauria estat el seu quart tancament administratiu si els demòcrates mantenien una clàusula que obligava a fer efectius nous fons d'ajuda militar per a Ucraïna, el factor que es troba al cor de l' impeachment.

Entre moltes partides, els comptes inclouen 1.375 milions de dòlars per a la construcció del mur fronterer amb Mèxic, la mateixa xifra que va aprovar el Congrés l'any passat desafiant Trump, que va forçar el tancament administratiu més llarg de la història. Finalment, després de 35 dies que van incloure les festes nadalenques, Trump va accedir a reobrir el Govern, però va declarar una emergència nacional amb la qual va reassignar uns 6.600 milions de dòlars per al mur del Pentàgon i el Departament del Tresor, donant pas a diversos litigis. Els demòcrates del Senat van afirmar en un comunicat, aquesta setmana, que «si el president tria una vegada més robar fons de les nostres tropes i de les seves famílies per pagar el seu mur, aquesta és una decisió que ell i els republicans de Congrés hauran de justificar davant les dones i els homes que serveixen i protegeixen el nostre país».

A més de la partida per al mur, els comptes signats per Trump inclouen 400 milions de dòlars del projecte de llei conegut com Veneçuela wmergency relief, Democracy assistance and development Act –veritat, en anglès–, promogut pel senador demòcrata Bob Menéndez i el republicà Marco Rubio. El primer va celebrar a Twitter que la inclusió del projecte en els pressupostos «reafirma el suport dels Estats Units al poble veneçolà i al president interí Juan Guaidó, i expandeix la pressió estratègica contra el règim de (Nicolás) Maduro».

A més dels 400 milions de dòlars en «ajuda humanitària», el text inclou una sèrie de mesures en suport a l'opositor Juan Guaidó, al qual el Govern de Trump i mig centenar de països consideren president legítim de Veneçuela, i en contra de Govern de Nicolás Maduro.