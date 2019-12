Díaz elogia la generositat del líder del PSOE per «dialogar amb tothom»

La secretària general del PSOE a Andalusia, Susana Díaz, va ressaltar ahir la «generositat» del president del Govern en funcions i candidat a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, per «dialogar amb tothom» en el marc de les negociacions que està duent a terme per a posar en marxa un Govern. Al mateix temps, va considerar que seria «una barbaritat» portar al país a unes terceres eleccions generals.

En una entrevista, Susana Díaz es va mostrar convençuda que hi haurà govern abans o després de Nadal, si bé ha retret al PP que «ens hagi portat a aquesta situació i que no hagi tingut la més mínima generositat amb els espanyols com el PSOE va tenir el 2016», quan es va abstenir en la investidura de Mariano Rajoy. Després d'incidir en què els ciutadans estan «farts de tant tacticisme per part d'alguns líders polítics», la dirigent del PSOE-A va advertir que «ja estem en el dilema dels qui volem que hi hagi un govern i els qui no volen, i jo vull un govern al més aviat possible, que sigui progressista, sensible i compromès».

Per a ella, el líder del PP, Pablo Casado, «mira pel retrovisor el líder de Vox, Santiago Abascal, i té pànic a Vox», mentre que de Cs va dir que «amb Albert Rivera fugit, Inés Arrimadas encara no ha agafat les regnes per posar aquest partit en el lloc per al qual va néixer, el centre i la moderació, un espai que deixa orfe». «I davant tot això, la responsabilitat l'està exercint exclusivament Sánchez, buscant aliances per a tirar endavant una investidura», va prosseguir Susana Díaz, que confia que aquests partits tinguin «un cop de responsabilitat i patriotisme amb Espanya», posant els seus vots al servei d'aquest país. A més, va recordar que només els demanen l'abstenció, «que permetin que el Govern comenci a caminar». Amb relació a les negociacions amb partits com Bildu o ERC, Díaz va subratllar que es manté en la mateixa posició de sempre i que està tranquil·la perquè Sánchez, «tot el diàleg, la negociació, l'acord o la recerca de suports per a tirar la investidura endavant, el fa en el marc de la Constitució, amb la defensa de la igualtat d'Espanya i de tots els espanyols».