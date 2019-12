Macron considera que el colonialisme francès a Àfrica va ser un «profund error»

El president francès, Emmanuel Macron, va considerar dissabte el colonialisme francès a Àfrica com un «profund error» durant un acte a Abidjan, Costa d'Ivori, acompanyat pel president ivorià, Alassane Ouattara.

«Massa sovint, avui dia es percep França com si tingués un aspecte d'hegemonia quan en realitat el colonialisme va ser un greu error de la república», va dir Macron a última hora del dissabte, segons va recollir el diari francès Le Monde.

Macron va subratllar que ell pertany a una generació que «ja no és la de la colonització». «El continent africà és un continent jove. Tres de cada quatre persones del seu país no han conegut la colonització», va recordar.

«A vegades, els joves culpen França pels problemes i dificultats que poden haver experimentat, però França no pot fer res. Ho sé, nosaltres [França] a vegades som l'objectiu obvi. Però és més simple [...]. Quan és difícil, diem 'és culpa de França'», va afegir. De la mateixa manera, va convidar la «jove Àfrica» a «construir amb una nova França una associació d'amistat molt més fructífera».

Ja al febrer de 2017, Macron, encara candidat presidencial, va criticar el colonialisme, que va considerar un «crim d'humanitat». «És un crim. És un crim contra la humanitat. És una veritable barbàrie», va afirmar en una entrevista a Algèria.



«Exemplar»

Enmig de protestes i de la vaga indefinida contra la reforma de les pensions que ha plantejat el seu Govern, Macron va anunciar la seva intenció de renunciar a la pensió vitalícia que li correspon quan deixi de ser president, un gest que pretén ser «exemplar».

«No rebrà aquesta jubilació prevista per llei al final del seu mandat perquè considera que aquesta llei està destinada a normalitzar-se. Per tant, no l'aplicarà. Tampoc liquidarà aquesta suma quan es jubili. Estem en una era en què els funcionaris electes han de ser exemplars», va explicar un assessor presidencial en declaracions recollides al diari Le Parisien. El president té un règim específic de jubilació conforme a l'article 19 d'una llei del 1955 per la qual percebria una pensió vitalícia equivalent al salari d'un conseller d'estat: 6.220 euros bruts al mes.

A més, Macron ha anunciat que no s'asseurà en el Consell Constitucional al final del seu mandat, com li correspon per ser expresident, i que renuncia a la compensació de 13.500 euros mensuals que inclou aquest lloc.

El dirigent opositor i líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, el va criticar perquè «ell té els mitjans per prescindir d'una jubilació de 6.000 euros, però la majoria de les persones no tenen aquests mitjans. Jo personalment no els tinc». «La jubilació no és un privilegi», afegia.

La proposta de reforma laboral de Macron preveu l'abolició dels règims especials de sectors com el ferroviari i obliga a treballar fins als 64 anys per aconseguir una pensió completa.