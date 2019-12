La policia de Berlín deté dos salafistes al mercat de Nadal

La policia de Berlín va confirmar ahir la detenció de dos salafistes per mostrar un «comportament sospitós» en un mercat nadalenc de la ciutat, segons va declarar el portaveu policial Thilo Cablitz.

Cablitz no va precisar en cap moment si els dos sospitosos estaven inclosos en una llista especial, catalogats com a «perillosos», i va afegir que cap dels homes està encara sota arrest, si bé ja se'ls va identificar com a residents de la capital alemanya.

Segons el portaveu, son dos homes joves d'ascendència siriana de 21 i 24 anys. Els joves van cridar l'atenció d'una patrulla policial perquè «havien marxat corrents abruptament» del lloc, tot empenyent alguns vianants. Arran d'això, el mercat de Nadal va ser desallotjat, perquè a partir d'aquell moment no es podia «descartar» que s'hi hagués dipositat un «objecte sospitós».

Fa tres anys, la capital alemanya va ser escenari d'un atemptat terrorista poc abans de les festes de Nadal. El 19 de desembre del 2016, el terrorista tunisià Anis Amri va envestir amb un camió segrestat un mercat nadalenc al centre de Berlín i va causar un total de 12 morts i 70 ferits. Immediatament, l'Estat Islàmic va reivindicar l'atac i, quatre dies després, Anis Amri va morir en un tiroteig contra la policia de Milà, quan es trobava sota una ordre de cerca internacional.