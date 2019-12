El PP reclama a Pedro Sánchez que «respecti la independència judicial»

El president del PP català, Alejandro Fernández, va demanar ahir al president espanyol en funcions, el socialista Pedro Sánchez, que «trenqui» les seves negociacions amb ERC per propiciar la seva investidura al capdavant de l'executiu i que «respecti d'una vegada per totes la independència judicial».

Fernández va fer aquestes declaracions durant la seva visita a la Fira de Nadal de Tarragona, un dia després que el Congrés Nacional d'ERC ratifiqués la seva estratègia negociadora amb el PSOE i demanés «un gest» que visualitzi que el Govern està a favor de complir la sentència de Tribunal de Justícia de la UE pel que fa a la immunitat d'Oriol Junqueras. La nit de dissabte, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, havia exposat al programa FAQS de TV3 que espera que l'Advocacia de l'Estat es posicioni «a prop» de les tesis republicanes, que demanen l'anul·lació del judici a Junqueras. «Ara tenim l'oportunitat i l'obligació de revertir la situació i desplaçar la repressió» de l'escenari polític, va afegir.

Davant d'això, Fernández va dir que «ja sabem el contingut del congrés d'ERC i sabem també el contingut de les negociacions entre ERC i Pedro Sánchez», i va indicar que ara també se sap «que el que es pretenen és liquidar la separació de poders a Espanya». El dirigent popular entén que, arran de les negociacions d'ERC amb el PSOE, es pretén «sotmetre el poder judicial als dictats del poder executiu i, en aquest cas, a les negociacions per a una investidura de Sánchez, a ERC».

Aquesta conjunció de fets crea, al seu parer, un escenari «absolutament inacceptable, profundament antidemocràtic, d'una gravetat extrema», que el porta a demanar a Sánchez «que trenqui amb ERC i que respecti, d'una vegada per totes, la independència judicial».

«Mentre hem viscut això -va afegir- ara hem conegut quina és la factura del procés, una factura que ningú podia haver imaginat de cap manera fa tan sols una dècada, la que Madrid ha consolidat el sorpasso econòmic a Catalunya». Fernández va expressar la seva enorme «preocupació» per aquest fet, que va dir que «té certa lògica, perquè les polítiques de llibertat sempre són més eficaces que les polítiques de nacionalisme identitari, de populisme». El president del PP català va argumentar que «té tota la lògica que qui vulgui desenvolupar el seu projecte, la seva emprenedoria, ho vulgui fer en una comunitat amb més seguretat jurídica, amb impostos moderats, amb una clima favorable als emprenedors, i no com s'està fent a Catalunya».