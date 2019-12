El Grup Mixt es divideix en dos i PP, Vox i Cs se situaran a la bancada dreta del Congrés

La mesa del Congrés va aprovar ahir el repartiment dels escons de l'hemicicle que van acordar els grups parlamentaris llevat Vox, que va votar en contra. Segons aquest disseny, PP, Vox i Ciutadans compartiran el terç que queda a la dreta de la Presidència de la Cambra, mentre que Unides Podem, PNB i ERC es queden la part central. Aquesta distribució d'escons va poder ser aprovada després de definir prèviament el nombre definitiu de grups parlamentaris que funcionaran aquesta XIV Legislatura, 10 amb l'autorització de el Grup Plural que va dividir el Mixt. La Mesa de la Cambra ha volgut aprovar aquesta ruta a la seva última reunió de l'any davant la possibilitat que finalment se celebri el debat d'investidura aquesta setmana o la que ve. La Mesa va acceptar la constitució de el Grup Plural que van proposar vuit partits minoritaris com a fórmula per poder fugir de el Grup Mixt, de manera que aquest quedarà dividit en dos i ambdós podran realitzar la seva tasca parlamentària de forma més operativa. La decisió de la Mesa de Congrés segueix la recomanació dels lletrats de la Cambra, que no van veure obstacle en la constitució d'aquest nou grup, el desè que funcionarà aquesta legislatura, una xifra mai assolida fins ara. En concret, estarà format per Junts, Més País-Equo-Compromís; CC-NC, i els representants de Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Terol Existeix.