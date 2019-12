L'Advocacia de l'Estat, a favor de deixar sortir a Junqueras per recollir l'acta d'eurodiputat

Amb el focus mediàtic posat sobre les possibles dates del debat d'investidura, tota l'atenció se centra en l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre el president d'ERC, Oriol Junqueras, després de la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que declara que va haver de donar-li permís per prendre possessió del seu escó europeu, perquè va adquirir la immunitat en obtenir els vots suficients per ser eurodiputat.

Els serveis jurídics de l'Estat tenen fins al 2 de gener per presentar el seu informe i de moment només se sap, segons fonts governamentals, que anirà en la línia del de juny, quan es va mostrar a favor que Junqueras pugui adquirir l'acta d'eurodiputat, igual que el mateix Tribunal Suprem havia acordat una mica abans amb l'escó de diputat espanyol. Poc sentit tindria oposar-se ara després que la justícia europea hagi donat suport, precisament, aquest criteri enfront del de la fiscalia, tan contrària a concedir-li permís per anar al Congrés a prendre possessió de l'escó europeu com demostra que ara s'hagi afanyat a oposar-se a la seva excarceració per ser ja condemnat en ferm.

El problema sorgeix quan es va una mica més enllà, perquè llavors la institució dependent del Ministeri de Justícia afirmava que "correspondrà a la Junta Electoral Central i no al Parlament Europeu la competència per valorar el compliment dels requisits establerts pel dret intern que poden afectar els candidats electes".

L'advocada de l'Estat que va substituir a l'avui diputat de Ciutadans Edmundo Bal en el judici del 'Procés', Rosa Maria Seoane, es remetia al juny a l'efecte de suspensió de funcions dels càrrecs públics recollits en l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal per als processats per rebel·lió. És a dir, que encara que defensés la sortida de la presó de Junqueras per poder prendre possessió de l'escó, no era la seva intenció que exercís d'europarlamentari ni que fos excarcerat, ja que la seva proposta era similar al permís que se li va concedir al maig per agafar l'acta de diputat de Congrés.