L'Aràbia Saudita condemna cinc persones a mort pel cas Khashoggi

La Fiscalia General de l'Aràbia Saudita va anunciar ahir que cinc persones havien estat condemnades a pena de mort per l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi l'octubre de 2018. Les autoritats de l'estat també van informar que Saud al Qahtani, exassessor del príncep hereu Mohammad bin Salman, havia estat finalment alliberat sense presentar càrrecs en contra seu.

En la seva lectura de la sentència, el fiscal Shalaan al-Shalaan va dir que tres altres implicats en l'assassinat havien estat sentenciats a penes que sumen 24 anys de presó. Els altres tres acusats, ja que en total han estat processades 11 persones, van ser exonerats. Entre ells es trobava el número dos de la Intel·ligència saudita, Ahmed al Asiri, que va quedar absolt per falta de proves, segons Al-Shalaan.

Per altra banda, també es va alliberar el cònsol general de l'Aràbia Saudita a Istanbul en el moment del crim, Mohammad al Otaibi, ja que testimonis turcs havien declarat que van estar amb ell el dia de l'assassinat. Al-Shalaan va concloure que «l'assassinat no va ser premeditat». Segons va declarar, «la decisió es va prendre en la calor de moment», i va recalcar que no hi havia una «enemistat» prèvia entre Khashoggi i els seus assassins. En total, han estat investigades 31 persones, 21 de les quals han estat detingudes i deu interrogades.

Khashoggi va morir a mans de funcionaris saudites dins el consolat saudita a Istanbul el passat 2 d'octubre de 2018, on havia anat per tramitar els papers per poder casar-se. Les seves restes mortals no han aparegut i, segons la premsa turca, el seu cadàver va ser desmembrat i tret de la legació diplomàtica.

L'assassinat del periodista saudita, crític amb el règim i especialment amb la gestió de Bin Salman, va provocar una onada de crítiques internacionals i va danyar la imatge del príncep hereu, a qui la CIA i alguns governs occidentals situen com la persona que va ordenar matar el reporter.

Aquesta conclusió contradiu la de la investigació de Nacions Unides del passat mes de febrer, segons la qual les evidències apuntaven a «un assassinat premeditat i perpetrat de forma brutal» per autoritats saudites.