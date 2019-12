Medvédev felicita Marrero, el nou primer ministre cubà

El primer ministre de Rússia, Dimitri Medvédev, va felicitar ahir Manuel Marrero per la seva designació com a primer ministre de Cuba. Es tracta d'un de nova creació a l'illa caribenya que provoca per primera vegada en dècades una bicefàlia en el Poder Executiu. Medvédev va enviar un telegrama a Marrero en què, a més de felicitar-lo, destacava les «relacions amistoses i de cooperació» entre els dos països i on també expressava el seu desig de reforçar-Les, segons va informar l'oficina de premsa del Govern rus.

Marrero, de 56 anys i arquitecte, va ser proposat dissabte pel president cubà, Miguel Díaz-Canel. L'Assemblea Nacional de Cuba va confirmar la proposta per unanimitat, completant així l'estructura política creada per la nova Constitució de país. Díaz-Canel seguirà sent la màxima autoritat del Poder Executiu, però per primera vegada en dècades el president haurà de compartir-lo amb un primer ministre, que tindrà a càrrec seu la direcció del Gabinet.