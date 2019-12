Els morts pel volcà d'Illa Blanca ja són 17

El nombre de morts per l'erupció del volcà de Whakaari (Illa Blanca) a Nova Zelanda, va augmentar ahir a 17, després que un dels ferits morís a l'hospital Middlemore, a Auckland. El subcomissari de policia, John Tims, comandant nacional d'operacions a l'erupció, va especificar que la víctima havia mort diumenge a la nit, segons va recollir el diari local The New Zealand Herald.

Per altra banda, el comandant del districte de la badia de Plenty, el superintendent Andy McGregor, va explicar que la guàrdia costanera i la policia havien dut a terme durant aquest cap de setmana una recerca aèria «exhaustiva» de les víctimes restants de l'erupció, dues persones que continuen desaparegudes, però que no s'havia trobat res.

En el moment de l'erupció, que va tenir lloc el 9 de desembre, hi havia 47 persones prop de l'illa. D'aquestes, 24 eren d'Austràlia, nou dels Estats Units, cinc de Nova Zelanda, quatre d'Alemanya, dues de la Xina, dues del Regne Unit i una de Malàisia.

Les autoritats neozelandeses estan sotmeses a una creixent pressió de les famílies de les víctimes i de la comunitat local per recuperar al més aviat possible els seus cadàvers davant el risc que es produeixi una nova erupció.

L'Agència Nacional de Resposta a Emergència va emetre un avís davant de possibles noves erupcions o activitat sísmica moderada. Les autoritats van establir un perímetre de seguretat al voltant de l'illa i van cancel·lar també de manera immediata totes les excursions, inclosos els vaixells turístics.