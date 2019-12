Les protestes del novembre contra el règim de l'Iran van deixar unes 1.500 víctimes

Les protestes contra el règim de l'Iran del passat mes de novembre van causar unes 1.500 morts, en la seva majoria manifestants, segons un balanç confirmat per tres responsables governamentals del país. Els tres responsables assenyalen que el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, va ordenar que «es fes tot allò que fos necessari» per posar fi a les mobilitzacions, que van començar per la pujada del preu dels combustibles. L'ordre de Khamenei va donar pas a una campanya de repressió que ha deixat el nombre més alt de víctimes des de la Revolució Islàmica del 1979, que va portar als aiatol·làs al poder i va finalitzar el règim del Xa Reza Pahleví.

Les autoritats iranianes no han donat cap xifra de morts però Amnistia Internacional va publicar el 16 de desembre un informe que va situar en 304 morts el balanç per la repressió de les protestes. El Govern ha rebutjat fer declaracions en ser preguntat sobre si el líder suprem va ordenar directament acabar les protestes.