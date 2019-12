Trobat un menor a l'armari d'un sospitós de pedofília a l'oest d'Alemanya

Un menor que portava desaparegut més de dos anys ha estat trobat a l'armari d'un sospitós de pedofília en un registre policial a Alemanya. Els agents investiguen ara si va ser retingut "en contra de la seva voluntat", o si com diu la seva mare "va ser manipulat".

La policia va descobrir accidentalment el divendres a l'infant de 15 anys, Marvin, a Recklinghausen, a la part occidental de país, quan van registrar la casa d'un home de 44 anys sospitós de distribuir pornografia infantil.

Fins ara, segons les forces de l'ordre públic, no hi ha res que indiqui que el nen es va veure obligat a quedar-se amb aquest individu, aquest sorprenent descobriment recorda el cas de Natascha Kampusch, una adolescent austríac que havia estat retinguda pel seu segrestador durant vuit anys abans d'aconseguir escapar a 2006.

El nen es troba actualment en atenció psiquiàtrica. Hi havia desaparegut al juny de 2017 després d'abandonar el centre juvenil en el qual havia viscut des de la mort del seu pare, de la qual estava lluitant per recuperar-se.



"Un miracle nadalenc"

"Vull visitar-lo per Nadal, per celebrar una mica amb ell", va dir la seva mare Manuela B., de 53 anys, al conegut diari Bild, però la decisió sobre quan Marvin podrà tornar a casa "depèn dels metges, no de la policia ", va dir dilluns un portaveu policial a l'agència de notícies dpa.

No obstant això, moltes preguntes segueixen sense resposta en aquest cas descrit pels mitjans alemanys com "miracle de Nadal", inclosa la forma en què el nen va acabar en aquest apartament i si podia o no deixar-lo en qualsevol moment. Els oficials que ho van descobrir "en aquell moment no van veure indicis que estigués detingut contra la seva voluntat", segons un comunicat de la policia.

Però la seva mare, que va poder veure breument al seu fill el divendres, va dir que tenia dubtes a l'respecte. "L'home amb el qual el van trobar l'ha d'haver manipulat", li va dir a Bild. El sospitós amb qui es va trobar a l'infant, ja sentenciat a una sentència de presó suspesa el 2018 per possessió de pornografia infantil, va ser detingut aquest cap de setmana.