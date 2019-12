Junqueras demana la llibertat immediata

La defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va sol·licitar a la sala que va jutjar la causa del procés al Tribunal Suprem que declari la nul·litat de la sentència i ordeni l'«immediat alliberament» del seu client perquè pugui acudir a el Parlament Europeu a obtenir la seva acta de diputat, tot això com a conseqüència d'haver estat reconeguda la seva immunitat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

L'advocat Andreu Van den Eynde va fer aquestes peticions en un escrit de 15 pàgines que va presentar a requeriment del propi tribunal després de conèixer el passat dijous el contingut de la sentència del tribunal europeu. Després de rebre totes les al·legacions -encara falta conèixer les de l'Advocacia de l'Estat-, la sala ha d'adoptar una decisió respecte la situació personal de Junqueras, que compleix condemna ferma de 13 anys de presó per un delicte de sedició.

En el seu escrit, la defensa del líder d'ERC exigeix a la sala presidida per Manuel Marchena que garanteixi el lliure desplaçament de Junqueras al Parlament Europeu sota la prerrogativa d'immunitat establerta al'article 9.II de el Protocol de Privilegis i Immunitats de la Unió Europea , «donant lloc al seu immediat alliberament».

També sol·licita que «tenint en compte l'exclusiva facultat del Parlament Europeu per aixecar la immunitat dels seus membres i autoritzar la tramitació de qualsevol procediment penal», es declari en suspens la tramitació de la causa al Tribunal Suprem des del 13 de juny -data en la qual es va proclamar oficialment Junqueras com a candidat electe a l'Eurocambra- i, en conseqüència, decreti la nul·litat de la sentència del procés.

En tot cas, la possibilitat que el debat d'investidura de Pedro Sánchez se celebri abans que acabi l'any és cada vegada més remota, una vegada que no s'esperava que l'informe de l'Advocacia General de l'Estat sobre Junqueras, del qual pot dependre l'abstenció d'ERC, es conegui abans de Nadal.

Ahir i avui són dies festius a efectes de l'administració de justícia. Això fa que els terminis per a convocar un ple d'investidura abans del 30 de desembre, una de les dates que s'estudiaven, siguin cada vegada més justos, i que sembli més factible que pugui ser en els primers dies de gener.

El Congrés ha habilitat de manera preventiva el 28, 29 i 30 de desembre, però si les al·legacions de l'Advocacia General de l'Estat a la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSJE) es coneixen demà o el 27 és difícil que es pugui convocar el ple amb el termini de 24 hores requerit perquè Sánchez pugui ser investit abans de finals d'any.

Una investidura que necessita per materialitzar-se l'abstenció d'ERC, que ja ha deixat clar que segueix a l'espera que l'Advocacia es pronunciï sobre Junqueras perquè considera que no és possible deixar la seva situació al marge de la negociació, tot i que també confirma que continuen els contactes «discrets» amb el PSOE i només queden alguns «serrells».

En aquest sentit, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que li «agradaria» reunir-se en persona amb el líder d'ERC, així com també va defensar que la sentència del TJUE sobre la immunitat de l'exvicepresident del Govern «s'ha de complir».

Per part seva, la portaveu del comitè executiu de Ciutadans, Lorena Roldán, va apel·lar als «barons» del PSOE i a altres sectors socialistes a moure's per frenar un possible acord amb ERC per a la investidura de Sánchez, davant del «xantatge» dels republicans.