Moren un pare i dos dels seus fills menors en una piscina en una urbanització a Mijas

Nit de Nadal tràgica a Mijas. Un home de nacionalitat britànica de 53 anys i els seus dos fills menors -de 9 i 16 anys- han mort aquest dimarts a la piscina d'una urbanització a Mijas (Màlaga). Segons ha informat la Junta d'Andalusia, el servei d'Emergències 112 de la comunitat ha estat alertat a la tarda que hi havia tres persones inconscients a la piscina de la urbanització.



Segons testimonis presencials, la nena de nou anys tenia problemes per sortir de la piscina i el seu pare va entrar per socórrer-la. No ho va aconseguir, de manera que el fill de 16 anys va anar a auxiliar-lo i també va resultar ofegat. Segons el diari Sud, hi hauria hagut un problema amb el mecanisme de succió d'aigua la piscina.

Fonts d'Emergències han informat que els cossos van ser trets per un empleat de la urbanització, qui també va tenir problemes per sortir de l'aigua.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació.