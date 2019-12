Sánchez agraeix als soldats a l'exterior que «portin esperança» a altres països

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, va felicitar el Nadal per videoconferència als gairebé 2.000 militars desplegats a la vintena de missions internacionals en què participa Espanya a l'exterior i els va transmetre el seu desig del seu ràpid retorn. «Us volem sans i estalvis de tornada a casa perquè aviat pugueu dir amb orgull missió complerta», va transmetre Sánchez als militars en la connexió realitzada des del Palau de la Moncloa amb les operacions internacionals, en què va estar acompanyat de la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, i el Cap d'Estat Major de la Defensa (Jemad), el general Fernando Alejandre. La connexió va tenir lloc des de les instal·lacions de el Departament de Seguretat Nacional al subsòl del Palau de la Moncloa.

Sánchez va agrair als militars desplaçats a l'exterior el seu esforç, que ha permès fer front a «tota mena d'amenaces per a la seguretat nacional com el terrorisme i la pirateria». Així mateix, va reconèixer la tasca de les tropes «portant esperança i solidaritat» a molts països. Igualment, va destacar el paper de la Unió Militar d'Emergències (UME) per pal·liar desastres i el vincle de les forces armades amb «la ciència», així com la seva participació en organitzacions internacionals.

«Tots aquests comesos són un exemple del nostre compromís amb la seguretat global i d'aposta pel multilateralisme actiu», va explicar el cap de l'Executiu. Sánchez va agrair, en aquest sentit, a les tropes que Espanya sigui considerat com «un dels estats més actius a Europa en l'àmbit de la seguretat, la pau i la defensa», quelcom que representa «un valor extraordinari».

També va tenir paraules per als 186 militars morts en els 30 anys de missions a l'exterior. «És el nostre deure recordar-les i reconèixer-les perquè el temps no esborri la seva memòria i les seves famílies sàpiguen que ens tenen a prop», va afegir.El president en funcions ha finalitzat el missatge demanant als militars a l'exterior que "extremin les mesures d'autoprotecció" i es cuidin "els uns als altres". "Vetlleu per l'home i la dona que teniu a la banda i gaudiu en la mesura del possible aquesta nit especial amb els vostres companys i a través d'Internet dels vostres familiars i amics", ha indicat el cap de l'Executiu.

"En nom de tot Espanya, us desitjo unes bones festes de Nadal i us trasllat l'abraçada de cor d'un país que us respecta us aprecia i us espera", ha conclòs Pedro Sánchez.

Les Forces Armades espanyoles participen en missions a tots els continents complint amb els seus compromisos internacionals amb la Unió Europea, l'OTAN o Nacions Unides. També forma part d'operacions bilaterals de lluita contra el terrorisme gihadista o de suport científic com la de l'Antàrtida.