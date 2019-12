Torra al Rei: "El que és una seriosa preocupació és l'Estat espanyol avui a Europa"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat al missatge nadalenc del Rei, quan va dir que Catalunya és una seriosa preocupació, replicant-hi: "No. El que és una seriosa preocupació és l'Estat espanyol avui a Europa".

Ho ha dit aquest dimarts durant un discurs en el cementiri barceloní de Montjuïc, després de l'ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933, i acompanyat del seu Govern.

Espanya és, per a Torra, "un Estat que vulnera els Drets Humans, que incompleix les resolucions dels tribunals de justícia europeus i que nega el dret inalienable dels catalans a exercir el seu dret a l'autodeterminació".

Roger Torrent al Rei: "El preocupant és una monarquia que veu Catalunya com a preocupació"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reaccionat al missatge nadalenc de Felip VI, quan va dir que Catalunya és una seriosa preocupació, replicant-hi que "el que és preocupant és una monarquia que veu Catalunya com una preocupació". Torrent ha afirmat que la monarquia "és incapaç de donar també una resposta a l'alçada de les circumstàncies, allò que demanen el conjunt dels catalans i les catalanes, que és més democràcia". "El que és preocupant és un Estat que respon a aquesta voluntat majoritària d'aquesta societat amb repressió, amb presó i exili", ha afegit.

Rufián el compara amb un míting de VOX

El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha comparat el discurs del Rei amb un "míting de Vox" i demana a la Junta Electoral Central que el "compensi". A través de Twitter també ha ironitzat amb un "Felipe parlant de drets i llibertats, i tu amb por a tuitejar". I ha acabat sentenciant: "Si no us agrada el #DiscursoDelRey doncs no el votis més".

També des d'ERC, Ernest Maragall ha afirmat que el del Rei és "un discurs que no respecta Catalunya ni afegeix cap via de compromís ni de diàleg institucional".

PP, Ciutadans i Vox elogien el discurs del Rei

La vicepresidenta de Congrés, Ana Pastor (PP), ha elogiat que el discurs de Rei Felip VI que ha instat a "no caure en els extrems, ni en una autocomplaença" que silenciï les mancances o errors, ni en una "autocrítica destructiva que negui el gran patrimoni cívic, social i polític acumulat ".

Pastor ha reaccionat així a Twitter al discurs de Nadal pronunciat pel monarca. En un segon tuit, Pastor ha parafrasejat al Rei, que ha manifestat aquest dimarts: "Units al voltant dels valors constitucionals. La democràcia i la llibertat com a senyal d'identitat d'Espanya. Confiança en el futur d'Espanya i en la capacitat de superació que sempre han tingut els espanyols".

Per la seva banda, també des de Twitter, Vox ha subratllat una part de l'al·locució de Felip VI: "Confiem en nosaltres mateixos, confiem en Espanya i mantinguem-nos units". El missatge de la xarxa social acaba amb les sigles V.E.R.D.E, el significat de les quals és "Viva El Rei d'Espanya".

Precisament, també la portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Inés Acostades, ha destacat de discurs de Rei, la mateixa frase de Vox: "Confiem en nosaltres mateixos, confiem en Espanya". Arrimadas ha qualificat el discurs de Felip VI d'"encertat i pertinent", després de coincidir amb el rei en què els espanyols tenen "grans reptes per davant, i la millor forma de encarar-los és unint-se al voltant dels valors constitucionals." Ho vam fer en el passat i podem tornar a fer-ho", ha assenyalat.

ANC



El vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, ha reaccionat al missatge nadalenc del Rei, quan va dir que Catalunya és una seriosa preocupació, replicant-hi que "la preocupació de Catalunya és que es vulnerin els drets fonamentals i que es respecti el dret a ser sobirans i independents".