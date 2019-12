Vox convoca una missa a Sevilla en record dels "nadons avortats"

Vox ha convocat per aquest dissabte una missa al municipi sevillà de Gelves per "els nens avortats durant 2019" i per "totes aquelles dones en perill d'exclusió i amb pensaments d'avortar", així com un acte a la capital andalusa en el qual es repartiran ninots que repliquen un fetus de 14 setmanes.

La missa a Gelves se celebrarà el dissabte, Dia dels Sants Innocents. Des de l'agrupació local, que ha difós aquest acte per les seves xarxes socials, s'insta a acudir-hi perquè no hi ha "millor pla en aquestes dates que resar pels més febles i indefensos".

Paral·lelament, Vox Sevilla ha convocat també per al dia 28 de febrer un acte al matí "per remoure consciències" a la Ronda de Triana, on instal·laran una "carpa informativa" i es repartiran "centenars de ninots que repliquen un fetus de 14 setmanes".

En aquest marc, es llegirà un manifest "provida", tal com detallen fonts de la formació, que recorda que ja han publicat també una esquela demanant "els creients que resin per l'ànima dels nens assassinats".