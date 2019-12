Cap dels morts de la piscina de Mijas sabia nedar, segons un familiar

Un dels familiars de l'home i dels dos fills, de 16 i 9 anys, trobats inconscients aquest passat dimarts en una piscina d'un complex a Mijas (Màlaga) va declarar als investigadors que cap dels morts sabia nedar, segons van assegurar fonts pròximes a el cas.

Així, en concret, segons van indicar a Europa Press les fonts, es tracta d'una filla i germana dels morts, a la qual els investigadors de la Guàrdia Civil van prendre declaració al costat d'altres persones dins de les diligències iniciades després les morts.

La Guàrdia Civil va obrir diferents línies d'investigació per aclarir totes les circumstàncies en què es van produir les morts, ocorregudes cap a les 13.30 hores de dimarts quan l'home de 53 anys i dos dels seus fills, de 16 i 9 anys, van ser trobats inconscients a la piscina.

Les primeres indagacions apuntarien a un accident. Segons sembla, la nena, de 9 anys, s'estava banyant i no podia sortir de l'aigua, i es va llançar el seu germà, de 16 anys, i el seu pare, de 53, per ajudar-la. No obstant això, els tres membres d'aquesta família, sense que de moment es coneguin els motius, van morir.



Autòpsia: mort per ofegament

Dins d'aquestes diligències es va practicar l'autòpsia als cossos dels morts, apuntant els primers resultats que la mort s'hauria produït per ofegament, segons van assenyalar altres fonts.

Així mateix, s'han comprovat els sistemes de succió i el funcionament de la piscina. Des del complex Club La Costa World, on van ocórrer els fets, van informar ahir que la Guàrdia Civil ha dut a terme «una completa investigació de la qual s'extreu que la piscina compleix tots els requeriments i normativa vigent», de manera que es va autoritzar la reobertura de la mateixa.

Paral·lelament, la Delegació de Salut de la Junta d'Andalusia va assenyalar ahir que les instal·lacions en les quals van succeir els fets «compleixen amb totes les normes» i que «no hi ha cap irregularitat des del punt de vista sanitari».

Així ho van assenyalar a Europa Press des de l'esmentada delegació territorial, apuntant, a més, que per les dimensions de la piscina no requereix de cap vigilància especial ni socorrista, més enllà dels controls habituals que són normals en aquest cas.

Un jutjat de Fuengirola (Màlaga), en concret Instrucció número 2 que estava de guàrdia quan van passar els fets, va obrir unes diligències arran de la mort de les tres persones, i està a l'espera de rebre l'actuat per la Guàrdia Civil, van indicar a Europa Press fonts judicials.

L'obertura d'aquestes diligències es produeix de forma habitual en produir-se una mort per causes no naturals.