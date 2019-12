El primer ministre d'Israel s'enfronta a unes primàries clau per blindar el seu futur

Benjamin Netanyahu ha perdut la seva aura d'invencibilitat després de dues eleccions poc concloents, i avui comprovarà si els fidels del partit també estan perdent la fe. Al seu fracàs en la formació de govern després de dues votacions consecutives se li afegeix la càrrega de lluitar pel seu lideratge (indiscutible fins ara) dins del partit nacionalista Likud, unes primàries celebraes ahir que han de servir per decidir el seu futur polític. El seu contrincant al concurs popular celebrat ahir, el popular exministre del gabinet Gideon Saar, va assegurar que Netanyahu com un rei en «escac i mat», i que és el moment per a un nou líder. El polític israelià de 70 anys, debilitat després d'un any de revoltes polítiques i legals va acceptar el repte de Saar, de 57 anys. En paral·lel, el ministre de Defensa d'Israel, Naftalí Bennett, va acusar ahir al Tribunal Penal Internacional (TPI) de ser «el domicili de l'antisemitisme modern» per les seves demandes d'investigqacions sobre la vulneració de drets humans.