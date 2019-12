El pas del tifó «Úrsula» deixa almenys 17 persones mortes a les Filipines

El pas de tifó «Úrsula» per les Filipines ha deixat almenys 17 persones mortes, i ha causat estralls a les províncies de l'est i el centre de l'arxipèlag durant el dia de Nadal, segons l'últim balanç ofert per les autoritats ahir.

A més, hi ha onze desapareguts a les províncies de Iloilo, Capiz i Aklan, les més colpejades pels forts vents i les intenses pluges deixades pel tifó des del 24 de desembre, segons les autoritats locals. Les 17 víctimes mortals s'han produït a les províncies de Iloilo, Leyte, Capiz, Aklan i Leyte Sud, entre ells un nen de 13 anys i un home de 38 que van resultar electrocutats en dos incidents separats, i un home de 27 anys assolit per la caiguda d'un arbre.

El tifó va perdre força i es va debilitar a mesura que ha travessat l'arxipèlag filipí cap al mar de la Xina Meridional, segons l'agència meteorològica. Ahir encara anava acompanyat de vents de 130 quilòmetres per hora i ratxes de fins a 160 quilòmetres en el seu avanç cap al nord-oest, a 15 quilòmetres per hora.

Més de 24.000 persones es van veure atrapades en ports després que els guardacostes suspenguessin tots els ferris. A més, al menys 115 vols domèstics van ser cancel·lats. Altres 58.000 persones van haver d'abandonar les seves llars davant els efectes de l'«Úrsula», que va arrencar teulades, tombar arbres i pals elèctrics, i destruït alguns habitatges.