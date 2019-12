El president de l'Iraq es nega a nomenar el primer ministre i amenaça amb dimitir

El president de l'Iraq, Barham Salih, va expressar ahir la seva disposició a dimitir davant la seva negativa a nomenar un primer ministre que no compti amb el suport dels manifestants, que porten des de principis d'octubre protestant al país, segons informen els mitjans locals , que inicialment havien anunciat la seva renúncia. En una carta enviada al Parlament, va explicar que la Constitució no li permet rebutjar un candidat proposat, però en el seu cas no està disposat a donar suport al proposat pel bloc proiranià.