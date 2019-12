Puigdemont demana al Tribunal Suprem que anul·li l'euroordre i aparti Llarena

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va demanar ahir al Tribunal Suprem que anul·li l'euroordre atès que està protegit per la immunitat parlamentària, que arxivi la causa al considerar que no ha comès cap delicte i que aparti al jutge instructor, Pablo Llarena, per falta d'imparcialitat.

La defensa de Puigdemont va remetre un escrit al jutge Llarena en què ressalta que, després de la recent decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), «ha adquirit plenament» la condició d'eurodiputat des que es van proclamar els resultats el passat 13 de juny.

I com a tal, prossegueix, està protegit per la immunitat parlamentària, el que fa al seu parer necessari l'aixecament de l'ordre nacional i internacional de recerca, detenció i ingrés a la presó, i la resta de mesures cautelars «en tant no s'obtingui la corresponent autorització del Parlament Europeu».

«No hi ha més camins», indica l'expresident; qualsevol altre serà «un salt al buit legal que només servirà per deteriorar, més encara, la posició del poder judicial espanyol». Afegeix que, com no hi ha «motiu» que justifiqui l'ordre de detenció, «resulta improcedent sol·licitar l'autorització per a això del Parlament Europeu».

La defensa de Puigdemont recorda en qualsevol cas que «la mera sol·licitud» de l'autorització no permet «eludir» l'aixecament de la presó i sosté que tampoc procedeix «l'adopció de cap mesura privativa de llibertat».

Per l'expresident, la pretensió de la Fiscalia, que creu que la seva immunitat no impedeix mantenir l'euroordre i que va sol·licitar al Suprem que demanés la suspensió de la seva immunitat, «no només és extravagant sinó que és grollera, manifesta i palmàriament il·legal».

Sosté que l'euroordre contra ell va ser dictada «sense fonament legal i sense la prèvia autorització del Parlament Europeu» i demana aixecar la resta de mesures cautelars «per resultar incompatibles amb les immunitats inherents a aquesta condició».

Al·ludeix Puigdemont al «vincle» entre l'eurodiputat i els seus representats, una unió «absolutament incompatible amb la detenció i ingrés a la presó d'un diputat».



El sobiranisme, contra el Rei

L'independentisme català no va estalviar ahir crítiques a l'missatge nadalenc del Rei, a qui acusar de «menysprear» Catalunya i de veure a aquesta comunitat com un «problema» quan és l'Estat espanyol qui «vulnera els drets humans» i «incompleix» sentències europees. Una visió que contrasta amb la dels partits majoritaris, com PP, PSOE o Cs, que van enaltir la crida de monarca a la unitat sense «caure en els extrems».