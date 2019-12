Turquia enviarà tropes a Líbia per donar suport al Govern de Trípoli

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va anunciar ahir que Turquia enviarà forces militars a Líbia en resposta una petició de Govern d'Unitat Nacional liderat pel primer ministre, Fayez Serraj, a el temps que va explicar que presentarà a el Parlament la legislació per autoritzar aquest desplegament militar al gener. Erdogan va realitzar dimecres una visita a Tunísia en què es va reunir amb el seu homòleg tunisià, Kais Saied, amb qui va dialogar sobre la necessitat de cooperar per aconseguir un alto el foc a Líbia. En el seu discurs d'ahir, Erdogan va dir que Tunísia i Turquia han acordat cooperar per recolzar a el Govern d'Unitat reconegut per la comunitat internacional i per l'ONU davant de l'amenaça de les forces militars liderades pel general Khalifa Haftar, que dóna suport a l'executiu de l'est de Líbia, amb seu a Benghazi. Des d'abril de 2019, el general Khalifa Haftar manté una ofensiva militar per intentar arrabassar el control de Trípoli a l'Executiu d'Unitat Nacional que lidera Serraj.