La Xina i els EUA poleixen els últims retocs del seu acord comercial

La Xina i els Estats Units estan donant els últims retocs formals a l'acord comercial de primera fase entre les dues potències, anunciat el passat 13 de desembre, però encara pendent de la seva signatura, incloent la revisió legal dels textos i de les proves de traducció, segons ha informat el Ministeri de Comerç de la Xina.

«La Xina i els Estats Units estan fent els procediments necessaris, com ara la revisió legal i la correcció de les proves de traducció, i s'estan comunicant estretament sobre el treball de seguiment, incloent la signatura d'l'acord», va explicar en roda de premsa Gao Feng, portaveu de Ministeri xinès.

El passat 13 de desembre, la Xina i els Estats Units van anunciar que havien arribat a un acord inicial per resoldre les seves diferències comercials, a més d'altres qüestions com les transferències tecnològiques, serveis financers i la protecció de la propietat intel·lectual, la qual cosa va evitar l'entrada en vigor de els aranzels creuats que les dues potències tenien previst imposar des del 15 de desembre i reduir algunes de les taxes imposades a les importacions xineses dels EUA.

D'altra banda, Pequín va anunciar que rebaixarà, des del 1 de gener de 2020, els aranzels a les importacions de 859 classes de productes, abastant des de la carn de porc congelada a semiconductors i compostos per a medicaments contra la diabetis o el càncer, el valor afegit va superar els 350.000 milions de dòlars (315.747.000 d'euros) el 2018.

El Ministeri de Finances de la Xina va explicar que la nova llista de productes bàsics subjectes a la reducció d'aranzels respon a la necessitat de «optimitzar l'estructura comercial i promoure un desenvolupament econòmic d'alta qualitat». La llista de productes beneficiats en 2020 per aquesta rebaixa provisional d'aranzels és sensiblement més extensa que la de 2019, quan es van incloure 706 entrades, incloent productes de consum com vi o marisc, als quals s'uniran altres com semiconductors, la carn de porc congelada o els alvocats.



Reticències

Tot i els avenços en l'acord comercial, el Govern de la Xina va expressar la seva «ferma oposició» a les disposicions de Washington contemplades en el projecte de llei sobre defensa nacional per al 2020 que conté postures desfavorables per a les firmes del gegant asiàtic, advertint que adoptarà «totes les mesures necessàries» per protegir els interessos legítims de les seves empreses, segons va anunciar el Ministeri de Comerç de la Xina. «Per a l'any fiscal 2020 conté una sèrie de disposicions desfavorables per a les empreses xineses», va indicar en roda de premsa el portaveu de Ministeri de Comerç de la Xina, Gao Feng. «La Xina s'oposa fermament a això», va advertir.