Alemanya arriba a xifres rècord i guanya gairebé 8.000 milions d'euros venent armes

El Govern d'Alemanya va aprovar durant 2019 contractes per a l'exportació d'armes per un valor de 7,95 mil milions d'euros. Es tracta de la xifra més alta des del 2015, tal com va informar el mateix Ministeri d'Economia en ser qüestionat per l'oposició en seu parlamentària. D'acord amb les autoritats alemanyes, el país va augmentar les seves exportacions en un 65 per cent, sent Hongria l'estat que més armament va importar per un valor de 1.770 milions. Egipte (802 milions) i Estats Units (483 milions) van ser els altres principals compradors.

La proporció de les exportacions als països que no pertanyen a la Unió Europea ni a l'OTAN ha caigut el 2019 del 52,9 al 44,2 per cent, en comparació amb l'any anterior. Tanmateix, la xifra absoluta ha augmentat en gairebé mil milions d'euros, ja que entre els 10 compradors més importants es troben cinc d'aquests països. L'oposició va titllar de «dramàtiques» aquestes xifres, ja que, tal com va explicar l'expert en política internacional del partit Die Linke, Sevin Dagdelen, «mostren que tot el sistema de control d'exportacions no funciona».

A mitjan 2019, els permisos d'exportació ja havien superat els de tot l'any anterior en 5.300 milions d'euros. El ministre d'Afers Econòmics, Peter Altmaier, va atribuir-ho al fet que el procés de formació del nou govern el 2017 va ser llarg i que, per això, els contractes s'havien allargat.