El Govern espanyol encara veu viable una investidura abans de Reis

El Govern espanyol considera que encara hi ha «temps físic» per aconseguir abans de Reis la investidura del president en funcions, Pedro Sánchez, sempre que l'Advocacia de l'Estat presenti aquest proper dilluns, 30 de desembre, el seu informe sobre la situació judicial del líder d'ERC, Oriol Junqueras.

La portaveu de Govern, Isabel Celáa, va recordar que l'Advocacia de l'Estat té de termini fins al 2 de gener per presentar aquest escrit, en el qual els republicans reclamen un «gest» amb Junqueras per facilitar la investidura.

Celaá va expressar la seva esperança que el proper dilluns puguin estar enllestides aquestes al·legacions, de manera que encara hi hauria temps perquè la votació d'investidura se celebrés abans del 6 de gener, tot i que, això sí, ha preferit no avançar una data concreta.

«Sí que els dic que aquest Govern vol que sigui com més aviat millor», va recalcar la ministra, que va defensar que l'Advocacia pugui trobar el temps que consideri oportú per emetre el seu informe.



Plenes facultats

Celaá va lamentar que la manca d'un Govern amb plenes facultats hagi impedit aprovar en l'últim Consell de Ministres de l'any la revaloració de les pensions compromesa per Sánchez, així com la pujada del salari mínim -encara no decidida-, i que van quedar aparcades fins que es constitueixi el nou Executiu. En paral·lel, ahir els negociadors de PSOE i ERC van reprendre els seus contactes a Madrid per intentar desbloquejar la investidura, segons va informar El País.



Veus crítiques del PSOE

Des del mateix PSOE, l'alcalde de Valladolid i portaveu de l'Executiva, Óscar Puente, va qualificar de «tremendament complicat» l'escenari per a la conformació del Govern.

«Amb aquests bous hem de llaurar», va admetre Puente, que va assegurar que aquest és l'escenari amb el qual ha de «bregar» el seu partit per evitar unes terceres eleccions que estarien totalment «fora de lloc».

El també socialista i president de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara va repetir ahir que segueix havent-hi «opcions» perquè l'independentisme «sigui irrellevant a Espanya» i, si no es fa, va dir, és perquè «importa força més el futur electoral d'alguns que el futur del país».

A falta que es concreti la data d'investidura, el president del PP, Pablo Casado, va acusar el cap del Govern «d'intentar comprar la seva investidura amb delinqüents» i «negociar el que és totalment inacceptable».

El líder de l'PP va assegurar que Sánchez actua com a «salvavides» de l'independentisme, que li està «fent el boca a boca» i que, si no fos per ell i perquè «els necessita», «l'independentisme s'estaria diluint» i Espanya es lliuraria d'aquests «núvols».

Va lamentar a més que el president del Govern espanyol en funcions hagi decidit no comparèixer després de l'últim Consell de Ministres de l'any, una decisió que, segons el seu parer, evidencia que «té molt a amagar» perquè no vol acceptar que l'independentisme «li està fent un pols».

Molt crítica va ser també la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que considera «una alta traïció» a la Constitució la formació d'un Govern del PSOE i Unides Podem amb el suport dels independentistes.



Pressió de Cs als barons

A Ciutadans, Inés Arrimadas va emplaçar els barons del PSOE perquè frenin la «bogeria» i la «deriva» dels pactes per arribar a la Moncloa de Pedro Sánchez.

En aquesta línia, la líder de Ciutadans va alertar que el PSOE «no pot amagar el cap mentre el seu candidat està venent Espanya a trossos», per això espera «una reacció patriòtica» dels barons socialistes.