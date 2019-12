Els pensionistes de la província de Girona cobren una paga per sota de la mitjana catalana i espanyola

L'import mensual mitjà rebut pels gairebé pels 105.724 pensionistes de la província de Girona és és 128,73 euros inferior respecte de la mitjana catalana. Els gironins tenen una pensió mitjana de 1.034,10 euros, mentre que la mitjana catalana se situa als 1.1162,82 euros i l'espanyola, als 1.143,55 euros.

Les províncies que tenen una pensió més elevada són el País Basc, on els jubilats cobren de mitjana 1.237,68 euros, Astúries, 1.173 euros i Madrid, 1.170 euros. A la part baixa de la forquilla hi ha Extremadura, on la pensió mitjana és de 829 euros, Galícia, 845 i Múrcia, 877 euros.



Pensions contributives

La Seguretat Social va destinar aquest mes de desembre una xifra rècord de 9.759,8 milions d'euros al pagament de les pensions contributives a Espanya, un 4,7% més que el mateix mes de l'any passat segons dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Destaca que «s'ha anat moderant des d'inicis d'any amb un ascens de l'entorn del 7% que es va mantenir des del mes de juliol, fins a situar-se a finals d'any al 4%».

La major part dels 9.759 milions d'euros van destinats a pagar la nòmina de les pensions de jubilació de desembre, amb gairebé un total de 6.963 milions d'euros, un 4,9% més, seguides de les pensions de viudetat, a les quals es van dedicar 1.692 milions d'euros (+5,05%). Tot i que la taxa de creixement interanual del nombre de pensions no és de les més altres dins de la sèrie històrica de l'última dècada, ja s'acumulen 47 mesos consecutius de creixements superiors a l'1%. La pensió mitjana del sistema, que compren les diferents classes de pensió (orfandat, jubilació, incapacitat permanent, viudetat i a favor de familiars) es va situar el mes de desembre en 995,76 euros mensuals, el que suposa un increment interanual del 3,6%.

El Ministeri de Treball destaca que el nombre d'afiliats per cada pensionista es va situar al mes de novembre (última xifra publicada) en una proporció mitjana de 2,33. Les noves altes de pensions de jubilació van sumar fins el mes de novembre un total de 281.929, un 8,8% menys que el mateix període de l'any passat.