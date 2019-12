Els advocats de l'Estat rebutgen les recents «pressions» per condicionar-los

L'Associació d'Advocats de l'Estat va destacar el seu rebuig a qualsevol intent d'«ingerència o pressió» i especialment d'«amenaça» amb la finalitat de «desvirtuar o condicionar» l'exercici de les seves funcions. El Consell Directiu de l'associació va emetre un concís comunicat en resposta a «les recents informacions publicades», en referència a la influència que l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre Oriol Junqueras pugui tenir en les negociacions entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez.

L'Advocacia ha de presentar l'informe que li ha sol·licitat el Tribunal Suprem sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) en la qual va reconèixer que Junqueras hauria d'haver gaudit d'immunitat i ser reconegut com a eurodiputat. L'informe pot ser determinant en el rumb de les negociacions, ja que ERC va condicionar el possible acord al gest que tingués l'Advocacia en el seu informe.

Davant aquesta situació, l'associació, que presideix Fernando Bertran Girón (va succeir en el càrrec Edmundo Bal, actual diputat de Ciutadans després de ser rellevat com a responsable de l'acusació en el judici del procés), va mostrar el seu rebuig a qualsevol pressió, ingerència o amenaça. «Els advocats de l'Estat hem d'actuar en els nostres escrits processals i informes amb estricta subjecció a criteris tècnics i jurídics. Som professionals del Dret i servidors públics per oposició que garantim des de 1881 la submissió a la llei i al Dret. Això és el que ens uneix», establia la nota.

Per part seva, Bal va felicitar l'Associació d'Advocats de l'Estat «per sortir en defensa del col·lectiu». En un missatge divulgat a les xarxes socials, va assegurar que «tant de bo el Govern respecti la postura de l'Associació que representa el Cos d'Advocats de l'Estat», i va afegir que segueix «esperant l'escrit d'al·legacions».

D'altra banda, el vicesecretari de Comunicació del PP i diputat nacional per Màlaga, Pablo Montesinos, va criticar que Sánchez estigui protagonitzant «amb els independentistes la negociació més opaca que es recorda a Espanya» per formar executiu.

Així, va titllar de «negociació en penombra» les converses dels socialistes amb els independentistes. Tot això, va lamentar, amb el «silenci còmplice de tots els barons territorials del PSOE», als quals va tornar a demanar que «trenquin aquest silenci».

«Que li diguin a Sánchez que recondueixi la situació i trenqui la negociació amb els que tenen l'objectiu final d'aniquilar la igualtat de tots els espanyols i la sobirania nacional, de fer miques la Constitució», va sol·licitar el dirigent del PP.

En aquest sentit, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, va demanar als barons del PSOE que siguin «valents, aixequin la veu» i li diguin al president del Govern en funcions que «hi ha una altra via» per a la investidura. «Aquest és el moment de ser valents, d'aixecar la veu i dir-li a Sánchez el que pensen tots els ciutadans que viuen en aquestes comunitats, i és que l'actitud de Sánchez és profundament insolidària i fallida al nostre Estat de Dret», va manifestar Villacís.

Per part seva, el diputat de JxCat al Congrés Ferran Bel està convençut que hi haurà investidura, però va avisar ERC que qualsevol pacte amb el PSOE «que es pugui entendre com una renúncia a un referèndum no seria un bon acord». Va assegurar que el PSOE no té «cap interès» a negociar amb JxCat, fet pel qual el seu espai polític no ha de plantejar-se res quant a la investidura, i per això interpreta que Pedro Sánchez ja té els vots assegurats d'ERC.

Després de preferir que Sánchez opti pels republicans que per Cs, va argumentar que ERC està en les millors condicions per ser exigent en la negociació: «És l'única oportunitat que té Sánchez de fer un govern amb Podem».