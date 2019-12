Bolívia, a Espanya: «Que sigui l'última vegada» que es violen normes internacionals

La ministra d'Afers Exteriors en funcions de Bolívia, Karen Longaric, va dirigir-se ahir a la seva homòloga espanyola, Margarita Robles, i va demanar-li «que sigui l'última vegada que el seu Govern permeti que es violin normes internacionals» amb relació a l'incident de divendres passat, quan policies bolivians van impedir a dos cotxes diplomàtics espanyols entrar a l'Ambaixada mexicana a La Paz.

«Esperem que sigui l'última vegada que el seu Govern permeti que es violen normes internacionals i de cortesia diplomàtica», va apuntar la ministra a la nota enviada. Longaric havia denunciat prèviament que «persones identificades com a funcionaris de l'Ambaixada d'Espanya a Bolívia, acompanyades de persones amb el rostre cobert, van provar d'entrar de manera subreptícia i clandestina a la residència diplomàtica de Mèxic a La Paz».

La ministra va manifestar que «les accions del personal de l'Ambaixada d'Espanya vulneren la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques» i va recalcar que «el personal diplomàtic i de seguretat de l'Ambaixada d'Espanya a Bolívia no té autorització per portar armes de foc ni fer servir abillaments que ocultin la seva identitat». Dins l'Ambaixada mexicana hi ha aproximadament deu antics dirigents del Moviment Al Socialisme de l'expresident Evo Morales en qualitat d'asilats polítics, quatre d'ells amb ordre d'aprehensió. Són l'exministre de la Presidència Juan Ramón Quintana; l'exministra de Cultures Wilma Alanoca; l'exgovernador d'Oruro Víctor Hugo Vásquez i l'exdirector de l'Agència de Govern Electrònic i Tecnologies d'Informació i Comunicació (AGETIC) Nicolás Laguna.



PP i Vox volen respostes

PP i Vox van anunciar que sol·licitaran al Govern que expliqui al Congrés dels Diputats els fets ocorreguts durant la visita de l'encarregada de negocis 'ad interim' d'Espanya, Cristina Borreguero a l'ambaixadora de Mèxic a Bolívia. El vicesecretari de Participació de l'PP, Jaime de Olano, va anunciar dissabte que el PP sol·licitarà la compareixença de la ministra d'Exteriors en funcions, Margarita Robles, al Congrés perquè «expliqui l'incident de Bolívia amb diplomàtics espanyols» davant la denúncia de la cancellera boliviana.

Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, va assegurar a través del seu compte de Twitter que exigiran «respostes» al Parlament, després de qualificar l'incident de «gravíssim».

El Ministeri d'Afers Exteriors va negar que l'incident tingués la intenció de facilitar la sortida de persones que es troben asilades. A més va anunciar la compareixença de Robles al Congrés per donar explicacions.



El paper dels GEO

La Confederació Espanyola de Policia (CEP) va exigir ahir «no utilitzar policies nacionals en la lluita política posant en risc la seva integritat física», després que efectius del Grup Especial d'Operacions (GEO) es veiessin implicats en l'altercat de divendres.

L'associació va denunciar en un comunicat que s'està produint un assenyalament dels agents «mitjançant la filtració dels seus passaports que, evidentment, només pot provenir d'organismes públics bolivians». Segons el comunicat, amb aquesta estratègia «es vol atemorir els policies i comprometre la seva seguretat».