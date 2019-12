El nombre de morts pel tifó «Úrsula» a les Filipines augmenta a 47

A lmenys 47 persones han mort i 140 han resultat ferides pel pas de tifó Úrsula durant el dia de Nadal a les Filipines, segons el nou balanç publicat aquest diumenge pel Consell Nacional per a la Gestió de Desastres, que xifra en nou els desapareguts. El tifó, també conegut com Phanfone, ha fat malbé prop de 300.000 habitatges, 372 escoles i 31 hospitals a les províncies de l'est i del centre del país, on van ser evacuades més de 146.000 persones, d'acord amb l'últim balanç. Amb tot, el total de persones afectades arreu del país s'acosta als dos milions.