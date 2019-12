El PP portarà la «congelació» de les pensions al Constitucional

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va anunciar que la seva formació recorrerà davant del Tribunal Constitucional la «congelació» de les pensions. «Els pensionistes no poden ser ostatges de les negociacions amb els independentistes», va criticar el líder del PP en una publicació al seu compte de Twitter. En aquest sentit, va afegir que el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha congelat les pensions «com el 2010 i les van trencar el 1996». «No permetrem que tornin a fer-ho», va sentenciar.

Així mateix, el PP va assegurar al seu compte oficial de Twitter que Pedro Sánchez «utilitza els pensionistes com a xantatge per aconseguir la investidura». «No contents amb congelar les pensions el 2011, el PSOE torna a fer-ho el 2020», va lamentar la formació conservadora.

Paral·lelament, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va acusar el president de Govern en funcions d'utilitzar els pensionistes «com a ostatges en la seva negociació per a la investidura», assegurant que els populars «no ho permetran». Per això, va anunciar una ofensiva «legal i parlamentària». A Màlaga, després d'al·ludir a l'anunci del president de PP que recorreran davant el Tribunal Constitucional la «congelació» de les pensions, Montesinos va destacar que Sánchez «menteix amb tota la intenció», quelcom que motiva la presentació dels recursos.

«La paraula de Pedro Sánchez no val res i el PP, com a líder de l'oposició, defensarà l'interès general dels pensionistes amb una ofensiva legal i parlamentària perquè els espanyols sàpiguen que estem en la defensa de l'interès general», va assegurar. Montesinos va reiterar que no permetran que Pedro Sánchez «utilitzi els pensionistes en la seva negociació amb els independentistes per seguir al Palau de la Moncloa».

Per part seva, el diputat basc de Unides Podem Juantxo López de Uralde va afirmar que el compromís d'apujar les pensions amb caràcter retroactiu a data 1 de gener «es complirà si hi ha govern de coalició progressista». En aquest sentit, va assenyalar que a Unides Podem s'espera que la investidura «es produeixi com més aviat millor», de manera que es troben «a l'espera que ERC decideixi el sentit el seu vot, i quan ho faci s'anirà a la investidura si els números donen».

Després d'assenyalar que ell «no vincularia l'aprovació dels pressupostos bascos amb les negociacions a Madrid», López de Uralde va afirmar a més que el compromís d'apujar les pensions amb caràcter retroactiu es «complirà» si hi ha «govern progressista de coalició» . «És un dels compromisos acordats en els punts pactats amb el PSOE, fet pel qual no hi ha cap dubte», va finalitzar el diputat d'Unides Podem.