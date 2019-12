Times Square assaja la pluja de confeti que llençarà per Cap d'Any

Times Square assaja la pluja de confeti que llençarà per Cap d'Any

Ahir va tenir lloc, un any més, l'assaig anual de la pluja de confeti de la propera mitjanit del 31 de desembre a Times Square, Nova York. Els operaris van fer la prova des de la teulada del restaurant Hard Rock Cafè per comprovar que les tonelades de confeti que cauran sobre els assistents tindran el resultat desitjat. Aquest núvol de confeti, llençat durant el primer segon del dia 1 de gener i després del famós Ball Drop, iniciarà una festa de sis hores per celebrar l'inici del 2020 a la ciutat estatunidenca, amb actuacions musicals, espectacles de llum i efectes pirotècnics.