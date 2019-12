Bolívia expulsa 2 diplomàtics espanyols per l'incident a l'ambaixada de Mèxic

El Govern interí de Bolívia va declarar persones no grates els diplomàtics espanyols Cristina Borreguero i Álvaro Fernández, i l'ambaixadora de Mèxic a Bolívia, María Teresa Mercado, al costat d'un grup de funcionaris als quals va donar 72 hores per sortir del país després de l'incident de divendres passat. Com a resposta, el Govern espanyol va declarar persones no grates tres diplomàtics bolivians acreditats a Espanya «en reciprocitat al gest hostil» de l'executiu interí bolivià d'expulsar la delegació es va veure relacionada amb l'incident. En un comunicat, el Ministeri d'Afers Exteriors exigia que l'actual govern interí de Bolívia «recondueixi i desescali els continguts de les seves afirmacions i es recuperi com més aviat millor el bon sentit de confiança i cooperació» entre els dos països.

«Aquest grup de representants dels Governs de Mèxic i Espanya ha lesionat greument la sobirania de la vila i de Govern constitucional de Bolívia», va assegurar la presidenta interina, Jeanine Áñez, en una compareixença.

La mesura arriba després que Bolívia denunciés divendres que funcionaris de l'Ambaixada espanyola van acudir acompanyats d'«encaputxats» a la residència de Mercado, que acull alguns antics ministres de l'etapa de l'expresident Evo Morales processats per acusacions com terrorisme.

Durant la lectura d'un comunicat al Palau de Govern de la Paz, Áñez va anunciar que havia decidit «declarar persona no grata» l'ambaixadora Mercado, a més d'assenyalar els altres diplomàtics espanyols i demanar-los que deixin Bolívia «en un termini de 72 hores».

Áñez va assegurar que Bolívia «no és colònia de ningú» i va demanar respecte al procés que va derivar en la recuperació de la democràcia «després de 14 anys de dictadura», en referència al temps en què Evo Morales es va mantenir-se en el Govern. En tot cas, l'Executiu bolivià va aclarir que la mesura no suposa trencar relacions amb Espanya.